Quirinale 2022, elezione presidente Repubblica: news di oggi 25 gennaio

ORE 14.19 - "Lavoro perché la politica dia una prova di maturità". Così Matteo Salvini, parlando con i giornalisti. "Sono - assicura - assolutamente fiducioso". "Noi non andiamo a proporre il Prodi di turno, vorremmo quindi quantomeno discuterne" dice sul tema della rosa che verrà proposta dal centrodestra.

"Sono persone di spessore", dice ancora. "Frattini pare non vada bene a prescindere, io non lo conosco, Casini poi in una rosa di centrodestra non c'è. E Draghi sta a Chigi e lavora bene a Chigi". "Sto lavorando per arrivare a un sì, non dico no preventivi, mi auguro che nessuno dica che la cultura liberale e moderata non possa fare proposte". "I nomi che proporremo non penso abbiano nemmeno una tessera di partito in tasca" aggiunge.

ORE 13.51 - "Non penso si possa applicare il Manuale per questa situazione". Così all'Adnkronos Massimiliano Cencelli, autore del celeberrimo vademecum per la perfetta lottizzazione dei posti di potere, di fonte alle incognite che investono in queste ore la corsa al Quirinale e che incrociano anche la premiership.

"E' tutto ancora in alto mare e anche oggi pomeriggio, secondo giorno di voto, secondo me non si concluderà niente. E' una girandola di poltrone.

ORE 13.42 - "Nessuna delusione per non aver visto spuntare il mio nome tra quelli scritti sulle schede" della prima votazione per il Quirinale, "anzi. Mi sembra una buona cosa, un segno di serietà: ognuno deve fare il suo mestiere e i voti che i parlamentari fanno in questo momento devono essere voti fatti con responsabilità". Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, che "da cittadino" ammette di seguire con interesse questo importante passaggio istituzionale.

"La presidenza della Repubblica - sottolinea il medico - non è un'onorificenza, è un impegno di lavoro. Quindi direi proprio di no, nessun virologo al Colle, non è certo quello che si può fare. Spero ci sia una persona - aggiunge - che possa esprimere le stesse caratteristiche di Mattarella, anche rispetto all'attenzione che ha dedicato al terzo settore e al volontariato, cosa che per me era importante", evidenzia l'esperto, presidente di Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze). "Questo è l'auspicio da cittadino, poi staremo a vedere".

ORE 13.37 - "Altro che nonno al servizio delle istituzioni, quello di Draghi è nonnismo istituzionale". Così Alessandro Di Battista, all'Adnkronos, dopo il giro di contatti del premier con i leader di partito. "Tutti dall'interno - prosegue l'ex M5S - raccontano di un Draghi che, dopo essersi autocandidato come Presidente della Repubblica, fa campagna elettorale telefonando ai vari leader, lasciando intendere di essere pronto alle dimissioni in caso di Presidente della Repubblica non gradito. Non si erano mai viste scene del genere, altro che nonno al servizio delle istituzioni, sembra nonnismo istituzionale. Oltretutto, se non si ritira, sarà lui il massimo responsabile dell'instabilità dei mercati".

ORE 13.36 - "Il centrodestra oggi è la maggioranza nel Paese, ci aspettiamo che il candidato al Colle possa essere una espressione del nostro schieramento, il centrodestra farà alcuni nomi di alto profilo, 5, 6 o 7". Incontrando i grandi elettori della Lega, Matteo Salvini, a poche ore dal secondo voto di Montecitorio, spiega che sui nomi del centrodestra non si aspetta ora veti, dopo il passo indietro di Berlusconi, ricordato in Sala e salutato da un lungo applauso (tributato anche a Umberto Bossi).

"Il periodo è economicamente difficile e quindi va tenuto sempre un occhio alla situazione di imprese e famiglie", avrebbe detto ancora il leader, spiegando come ora "spetta alla sinistra di farsi carico di assumere un ruolo responsabile" accettando il dialogo. A quanto si apprende anche oggi la Lega, tranne sorprese dell'ultimissima ora (cioè intese dopo l'incontro di oggi con Enrico Letta, che segue quello di ieri), sceglierà la scheda bianca.