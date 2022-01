Quirinale 2022, elezione presidente Repubblica: news oggi 26 gennaio

Quirinale 2022, le news di oggi 26 gennaio. Alle 11 via al terzo voto, in un quadro ancora bloccato. Il centrodestra propone 3 nomi: Pera, Moratti e Nordio. Il centrosinistra chiede un confronto per arrivare ad un nome super partes. Salvini: "Casellati candidabile senza che venga proposta". Sullo sfondo, la figura del premier Mario Draghi.

LE NEWS DI OGGI

ORE 10.07 - Incontro questa mattina alla Camera, negli uffici della Lega, tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi.

ORE 9.54 - "Qualora Draghi lasciasse il governo e quindi si dovesse ricercare un nuovo presidente del Consiglio, nuovi Ministri, nuove maggioranze sarebbe un problema lasciare l’Italia per settimane al buio con la crisi sanitaria, la crisi energetica, la crisi economica, la crisi dell’Ucraina. Non è che il nuovo premier vai qui in campo dei Fiori e lo trovi". Lo ha affermato Matteo Salvini, a Agorà su Rai Tre.

ORE 9.37 - "Oggi porteremo le nostre proposte, dobbiamo metterci intorno a un tavolo e non alzarci finché non si è trovato un nome degno della Presidenza della Repubblica”. Così Riccardo Ricciardi, deputato e vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, in un'intervista a La Stampa. Posto un veto su Draghi? "Non è un veto su Draghi, non usiamo questa parola – risponde - Lo riteniamo un altissimo profilo istituzionale. Ma vedo tanti esponenti di peso di Forza Italia e della Lega ribadire gli stessi concetti. Isolati o meno, a noi interessa la difesa dei nostri principi".

ORE 9.21 - “La Casellati, come Fico, sono le più alte cariche istituzionali. Quindi non fanno parte di rose politiche, di proposte. Sono lì. Casellati è candidabile senza che Salvini la proponga”. Lo ha affermato Matteo Salvini, intervistato a "Agorà" su Rai Tre.

ORE 9.04 - “E’ da un mese che dal centrosinistra non arrivano proposte, dal centrosinistra da un mese stanno arrivando no”. Lo ha affermato Matteo Salvini a "Agorà" su Rai Tre.

ORE 8.56 - "Oggi incontrerò tutti, e' il mio lavoro". Lo ha affermato Matteo Salvini, arrivando agli uffici del gruppo della Lega a Montecitorio, dove alle 11 inizierà la terza seduta per l'elezione del presidente della Repubblica.