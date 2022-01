Quirinale 2022, elezione presidente Repubblica: news oggi 27 gennaio

Quarta votazione per il Quirinale oggi, 27 gennaio 2022. Le news nella giornata cruciale, aperta dal vertice del centrodestra in vista della seduta che riprenderà alla Camera alle 11 mentre si susseguono voci su candidati. Il quorum oggi è fissato a 505 voti.

ORE 9.11 - "Salvini e diversi M5S, dai quali fatico a escludere l'ex presidente del Consiglio Conte, hanno tentato di fare una nuova edizione della maggioranza giallo-verde. Questo è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, quando è emersa la candidatura di Franco Frattini, una candidatura molto seria ma che andava contro la tradizionale impostazione geopolitica dell'Italia". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo a Radio Leopolda.

ORE 9.03 - "Credo che oggi il centrodestra lascerà passare un altro giro, facendo un tentativo di bandiera e poi domani dovrà scendere a più miti consigli". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, esprimendo su Radio Leopolda un parere sulla possibile conclusione della complessa partita per eleggere il presidente della Repubblica, giunta oggi al quarto passaggio.

ORE 8.58 - Al via il vertice del centrodestra sul Quirinale. Negli uffici della Lega della Camera presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e i leader dei partiti centristi, Giovanni Toti, Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi.

ORE 8.56 - "Casini? E' uno che è stato eletto con il Pd. Una proposta della sinistra". Lo dice Matteo Salvini, entrando al vertice del centrodestra, rispondendo a chi gli chiede se pensa al nome dell'ex presidente della Camera per il Colle.

ORE 8.53 - ''Non abbiamo mai posto veti, sempre usato garbo e rispetto nei confronti di tutti. Non vedo sempre lo stesso garbo da parte di altri...". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, prima del vertice di centrodestra convocato alle 8.30 per provare a definire una strategia comune per la quarta votazione sul Colle.

ORE 8.47 - Confermato il vertice di centrodestra per decidere una strategia comune per la quarta votazione sul Colle dopo le divisioni di ieri con Fdi che ha indicato Crosetto mentre il resta della coalizione ha presentato scheda bianca. Dice Antonio Tajani che prima del summit ha preso un caffè al bar vicino a Montecitorio con Matteo Salvini e Giovanni Toti: ''ora fare un vertice di centrodestra''. Il numero due di Forza Italia ha assicurato che Silvio Berlusconi ''sta bene''. Il Cav oggi dovrebbe essere dimesso dal San Raffaele.



ORE 8.40 - "Stiamo scegliendo la più alta carica dello Stato, dobbiamo fare una scelta che renda orgogliosi gli italiani. Non capisco come a sinistra non vada mai bene nessuno. Continueremo a fare proposte, orgogliosi dei nomi che portiamo avanti", dice Matteo Salvini ai cronisti. "Continuo a ritenere che Draghi sia prezioso alla guida del governo. Parlo tutti i giorni con il presidente del Consiglio non di poltrone ma di qualità della vita degli italiani".

ORE 8.27 - Il centrodestra si prepara al vertice programmato per stamattina. Le telecamere di Agorà riprendono Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giovanni Toti impegnati in un conciliabolo in un bar del centro di Roma prima della riunione formale.