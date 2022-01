Quirinale 2022, elezioni presidente Repubblica: news diretta 28 gennaio

Quinta votazione oggi, 28 gennaio 2022, con le news in diretta sulle elezioni del presidente della Repubblica. La giornata si apre con i vertici, alla ricerca di candidati. Le ultime notizie sulla corsa al Quirinale 2022, la seduta riprende alle 11. Il centrodestra indicherà un nome sulla scheda, rispunta il nome di Maria Elisabetta Casellati.

ORE 9.32 - E' iniziato il vertice del centrodestra alla Camera, convocato ieri sera dopo il meeting notturno tra i leader dell'alleanza. Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, secondo quanto pattuito nelle ultime ore puntano a identificare un nome comune, per arrivare a un voto condiviso dello schieramento alleato, in vista del voto per il Colle, atteso per le 11.

ORE 9.24 - "Molti dei nomi usciti in questi giorni sono fantastici: Sabino Cassese è un gigante; Belloni e Massolo sono due persone di grande rilievo, due servitori dello Stato di grande livello. Il punto è che non puoi trasformare l'elezione del presidente della Repubblica in X Factor. Non puoi cambiare idea ogni giorno". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in diretta su Radio Leopolda.

ORE 9.19 - Per Renzi torna prepotentemente l'ipotesi Mattarella bis? "Ognuno ha le sue opinioni, noi vogliamo eleggere Presidente in tempi rapidi. Abbiamo chiesto di far svolgere due votazioni, abbiamo grande rispetto nei confronti degli italiani: è giusto che abbiano una risposta in tempi rapidi. Ma ricordiamoci che ci sono state elezioni del Presidente della Repubblica nelle quali si è votato più di 20 volte...", dice Antonio Tajani arrivando alla Camera.

ORE 9.16 - "La desolazione delle manfrine sull'elezione del Presidente della Repubblica certifica 2 cose che Fdi sostiene da sempre: 1. Con questo Parlamento è impossibile decidere qualsiasi cosa; 2. Se fossero stati gli italiani ad eleggere il PdR lo avrebbero fatto in un giorno". Lo scrive su twitter Giorgia Meloni. In una altro tweet, la leader di Fdi continua: "#ElezioniSubito ed elezione diretta del Capo dello Stato sono le uniche soluzioni responsabili".



ORE 9.12 - L’assemblea dei grandi elettori Pd slitta alle 10. La riunione si svolgerà alla sala del Mappamondo, alla Camera.

ORE 9.08 - Non ci sono incontri in programma nelle prossime ore tra Enrico Letta, segretario del Pd, e i leader del centrodestra. Lo specificano fonti del Nazareno.

ORE 9.05 - Per Renzi il centrodestra ha un atteggiamento irresponsabile e scandaloso... "Addirittura scandaloso? E qual è lo scandalo? Siamo sempre stati uniti, stiamo lavorando con serietà senza fare polemiche, non abbiamo posto veti a nessuno, mai". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio.

ORE 9.02 - Ha preso il via da poco alla Camera il vertice Pd, M5S, Leu con Letta, Conte, Speranza.

ORE 8.54 - Sulla partita del Quirinale il governo rischia? "Il governo non c'entra niente, il governo non cade". Risponde così il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio.

ORE 8.51 - "Per tanto tempo ho detto che il Mattarella bis non era un'ipotesi sul tappeto. E' chiaro che sarebbe il fallimento di chi voleva fare il king maker. Ma, nella situazione data, se devo andare a cercare i candidati in giro per Roma, è evidente che c'è qualcosa che non va. Non escludo più l'ipotesi che ci possa essere un Mattarella bis". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in diretta su Radio Leopolda.

ORE 8.44 - "La Meloni sta facendo di tutto per andare alle elezioni, purtroppo qualcuno le corre dietro", dice il vicepresidente della Camera, e presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, entrando a Montecitorio.

ORE 8.36 - Giuseppe Conte, leader del M5S, è appena arrivato alla Camera dove a breve inizierà il vertice del fronte progressista con il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Leu Roberto Speranza, per affrontare il nodo Quirinale. "Parlerò dopo", ha detto l'ex premier ai cronisti entrando nel Palazzo dei gruppi.