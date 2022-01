Quirinale 2022, la senatrice dopo incontro con Mattarella: "Lui c'è"

Unterberger: "Non ha nascosto che avrebbe avuto altri piani, ha ringraziato per la stima e detto che se c'è la necessità di dare una mano lui c'è"

I capigruppo "hanno esposto la situazione" al presidente Sergio Mattarella, "pregandolo" di fare un secondo mandato, dice ai cronisti la senatrice Julia Unterberger, presidente del gruppo Per le Autonomie, dopo l'incontro al Quirinale tra i capigruppo delle forze politiche di maggioranza e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il Presidente, ha spiegato Unterberger, "non ha nascosto che avrebbe avuto altri piani, ha ringraziato per la stima e detto che se c'è la necessità di dare una mano lui c'è".