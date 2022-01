Quirinale 2022, Lega: "C'è chi presenta candidature serie e chi mette veti"

“A differenza di chi cambia idea dopo poche ore, la Lega continua a lavorare con contatti a tutto campo. Restiamo convinti dell’assoluto spessore delle candidature presentate oggi per il Quirinale, ed è evidente la differenza tra noi e chi dice No a ripetizione e mette veti”. Lo riferiscono fonti della Lega dopo il no arrivato da Pd-M5S-Leu alla rosa proposta dal centrodestra per il Quirinale, rosa con i nomi di Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio.