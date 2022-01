Quirinale 2022, Letta: "Candidatura Casellati operazione assurda"

Il segretario del Pd: "Modo più diretto per far saltare tutto"

"Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto". Enrico Letta, segretario del Pd, su Twitter si esprime così sull'ipotesi di una candidatura della presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, alla presidenza della Repubblica.

Letta in precedenza ha confermato che il Pd è contrario a una candidatura di parte che spacchi la maggioranza per quanto riguarda la corsa al Quirinale. E che farà il possibile per bloccarla. A specificarlo fonti del Nazareno a proposito dell'incontro del segretario del Pd con Matteo Renzi. Un "lungo incontro", "un colloquio per concordare i prossimi passi", si apprende ancora da fonti del Nazareno.