Al momento non è partita la convocazione di una capigruppo congiunta per decidere sulla richiesta di Iv

La capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, ha inviato ieri una lettera al presidente Roberto Fico con la richiesta di poter effettuare due votazioni al giorno per l'elezione del presidente della Repubblica. Al momento, però, non è partita la convocazione di una capigruppo congiunta per decidere sulla richiesta avanzata da Iv.