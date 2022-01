Quirinale 2022, l'ultimo tentativo di Conte al tavolo

Ci ha provato fino all'ultimo a indirizzare le trattative per il Colle su un nome femminile, Giuseppe Conte. Ma troppo forti, raccontano, erano le resistenze arrivate dalle forze politiche sedute al tavolo di maggioranza.

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il leader M5S questa mattina avrebbe cercato in tutti i modi di trovare una convergenza su una delle figure femminili emerse dalla rosa dei nomi elaborata negli ultimi giorni: in particolare, l'avvocato di Volturara Appula avrebbe chiesto ai leader di prendere in considerazione due ipotesi, da una parte la direttrice del Dis Elisabetta Belloni - il cui nome ieri aveva scatenato malumori trasversali da Fi a Iv, Leu e da una parte del Pd - dall'altra l'ex ministra della Giustizia Paola Severino.

"I partiti però hanno bocciato queste ipotesi, da qui la convergenza obbligata sul Mattarella bis", spiegano fonti di primo piano del Movimento. Nelle dichiarazioni alla stampa di oggi, infatti, Conte ha parlato di "ostacoli" sulla strada di un percorso che "avrebbe introdotto elementi di vera innovazione" e che avrebbe portato alla prima presidente donna della storia italiana.