Quirinale 2022, malumore Renzi per... Vlahovic alla Juve

"Posso dire le parolacce? Su Vlahovic non si scherza... Parliamo del Quirinale, oggi è giorno di lutto...". Matteo Renzi in versione tifoso della Fiorentina mostra tutto il suo malumore. Il trasferimento del centravanti Dusan Vlahovic alla Juventus è un duro colpo per ogni tifoso viola. "E' possibile che la Fiorentina li dia tutti alla Juve? Li dia a qualcun altro...", dice Renzi intercettato dalle telecamere di La7. Per qualche secondo, il Quirinale e l'elezione del presidente della Repubblica passano in secondo piano. "Dobbiamo parlare di cose serie? Come se Vlahovic non fosse una cosa seria...".