Quirinale 2022, Meloni: "Candidatura Casellati è apertura"

Quella su Elisabetta Casellati, "donna e presidente del Senato" è un’apertura "su una candidatura meno politicizzata e più istituzionale. I veti sarebbero incomprensibili" nelle elezioni per il presidente della Repubblica. Sono le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, al termine del vertice del centrodestra e in vista della nuova votazione per il Quirinale.

È il momento che si "verifichino i numeri in aula si ponga fine a questa cosa incomprensibile del non voto e delle schede bianche. Il centrodestra dia un prova di compattezza. L’avessimo fatto prima la situazione sarebbe già sbloccata ma sono contenta si sia arrivati a questa decisione", prosegue.