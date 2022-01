Quirinale 2022, Parietti: "D'accordo con Meloni, presidente donna segnale forte per Paese"

"Condivido pienamente quanto recentemente dichiarato da Giorgia Meloni. Una donna al Colle sarebbe stato il segnale di una evoluzione culturale del Paese anche in virtù di tutta la violenza che c'è nei confronti delle donne. Uno sfregio a mio avviso. E' la categoria più discriminata in assoluto, più vessata, più bullizzata, più assassinata". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Alba Parietti commentando le parole di Giorgia Meloni su Quirinale ("tutti vogliono le donne ma poi le impallinano").

"Urge una riflessione - ha aggiunto Alba Parietti - Possibile che sul piano istituzionale, per quello che deve rappresentare un presidente della Repubblica non ci fosse una donna capace di ricoprire quel ruolo, di rappresentare l'Italia all'estero? E poi un presidente donna ti insegna ad avere rispetto per le donne. Piuttosto che eleggerne una - ha proseguito- si mette un presidente che ha chiesto, in tutte la maniere, di non essere rieletto".

E sull'ipotesi di una Mattarella bis, Alba Parietti non ha dubbi: "scelta assolutamente condivisibile, salvo che non la condivida lui".