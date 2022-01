Quirinale 2022, per Pd ipotesi scheda bianca anche in quarta votazione

Corsa al Quirinale, ipotesi scheda bianca per il Pd anche per la quarta votazione. A poco più di un'ora e mezza per l'elezione del presidente della Repubblica, sembrava che i dem avessero deciso di non fare una riunione per valutare la situazione ma di andare in aula e votare scheda bianca. Riunione che, a quanto appreso, potrebbe tenersi invece nel pomeriggio. Alle 10 però è previsto un vertice dei leader di Pd Enrico Letta, di M5S Giuseppe Conte e di Leu Roberto Speranza in occasione del quarto scrutinio. All'incontro saranno presenti anche i capigruppo di Camera e Senato.