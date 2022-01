Quirinale 2022, Salvini: "Casellati? Non ha bisogno di essere candidata"

“La Casellati, come Fico, sono le più alte cariche istituzionali. Quindi non fanno parte di rose politiche, di proposte. Sono lì. Casellati è candidabile senza che Salvini la proponga”. Lo ha affermato Matteo Salvini, intervistato a "Agorà" su Rai Tre arrivando agli uffici del gruppo della Lega a Montecitorio, dove alle 11 inizierà la terza seduta per l'elezione del presidente della Repubblica. "Oggi incontrerò tutti, è il mio lavoro" ha detto, spiegando che "Pera, Moratti e Nordio sono nomi all'altezza. Spero che Conte e Letta non si fermino ai no".

Quanto all'atteggiamento che vorrebbe vedere nel centrosinistra sulla scelta del candidato per il Quirinale, Salvini ha detto di aspettarsi "lealtà, velocità e concretezza”. “E’ da un mese che dal centrosinistra non arrivano proposte, dal centrosinistra da un mese stanno arrivando no”, ha affermato.