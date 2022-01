Quirinale 2022, Salvini: "Mattarella bis? Sì, ma con convinzione"

"Mattarella di nuovo al Quirinale? Non può essere una scelta di ripiego, arrivato al sesto giorno di no, ho troppo rispetto per lui, ma se quella è la via ci si arrivi con convinzione". Così Matteo Salvini, parlando in Transatlantico, risponde a chi gli ricorda i voti presi dal capo di Stato uscente in Aula. "Son convinto che se da sinistra l'unica risposta è no, allora tanto vale dire a Mattarella, con convinzione 'ripensaci'". "Lui - spiega - ha detto tante volte 'no grazie', ma visto che altri fanno politica per bocciare le proposte che arrivano, allora forse è più serio dirgli di ripensarci".

"Mattarella non può essere un ripiego, a questo punto si va da lui e gli si dice 'c'è bisogno di te'", ribadisce Salvini uscendo dalla Camera dopo aver votato nel settimo scrutinio. "Mi sembra più serio dire che c'è una parte del Parlamento che non vuole trovare accordo, e la squadra resta così, Mattarella al Quirinale e Mario Draghi a palazzo Chigi".

Salvini, intanto, in mattinata ha avuto una lunga telefonata con Draghi. Alle 14, la Lega riunirà i grandi elettori.