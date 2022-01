Quirinale 2022, Salvini punta su Casellati: 'no' di Renzi

Matteo Salvini scommette su Elisabetta Alberti Casellati e ottiene l'ok degli altri leader della coalizione al vertice di centrodestra ancora in corso alla Camera per decidere chi votare alla quinta votazione di oggi per il Colle. Mentre Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e 'centristi' lanciano nell'agone la seconda carica dello Stato, però, arriva il 'no' secco di Matteo Renzi di Italia Viva. Non voteremo la Casellati, avrebbe detto l'ex premier ai suoi in queste ore, sbarrando così la strada alla presidente del Senato.

Non a caso stamane proprio mentre i leader del centrodestra erano riuniti a Montecitorio, il presidente di Iv, Ettore Rosato, ha detto:''Non votiamo la Casellati e non votiamo nessun nome divisivo. Ma il centrodestra la smetta di inseguire la Meloni che vuole solo dividere la maggioranza di governo''.