Quirinale: Baldassarre, 'taglio parlamentari non comporta decadenza Mattarella'**

"No, assolutamente no, il taglio dei parlamentari non comporta assolutamente, l’anno prossimo, né le dimissioni né la decadenza del presidente della Repubblica appena eletto. Il Capo dello Stato può rimanere 7 anni. Non c’è alcun dubbio giuridico". Così all'AdnKronos il presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre.

"Un presidente, come tutte le persone che hanno una carica, si può dimettere quando lo ritiene, naturalmente, e per i motivi più vari – osserva Baldassarre - ma questo non è un profilo costituzionale, è una libertà che può essere esercitata o meno".

Quanto a una possibile chiamata in campo della Corte Costituzionale per dirimere la questione, l’ex presidente della Consulta afferma: "No, non me lo aspetto, anche perché, oltretutto, Mattarella lo hanno votato quasi tutti. Può rimanere tranquillamente al suo posto".