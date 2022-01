Quirinale, Berlusconi 'ruba' senatrice Vono a Renzi

Forza Italia ha un grande elettore in più

Lo scouting quirinalizio di Silvio Berlusconi porta in dote a Forza Italia la senatrice renziana Silvio Vono. Con l'adesione dell'esponente calabrese di Italia Viva il partito azzurro 'acquista' un nuovo grande elettore. Pallottoliere alla mano, infatti, grazie alla new entry, il gruppo forzista a palazzo Madama passa da 50 a 51 parlamentari e il Cav può contare complessivamente (tra deputati e senatori) ora su 128 voti per il Colle, uno più rispetto a prima. Allo stato, il centrodestra ha 197 grandi elettori della Lega, 128 di Fi, 58 di Fdi, 31 di 'Coraggio Italia-Cambiamo-Idea', 5 di 'Noi con l'Italia' ai quali si aggiungono i 33 delegati regionali.

Con l'ingresso Vono Forza Italia Calabria schiera 9 'grandi elettori': i deputati Francesco Cannizzaro, responsabile nazionale azzurro del Sud, Andrea Gentile, Maria Tripodi e Sergio Torromino; i senatori Giuseppe Mangialavori, Fulvia Caligiuri, Marco Siclari. Alla corposa pattuglia di parlamentari si aggiunge il governatore Roberto Occhiuto.