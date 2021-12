Quirinale, Brugnaro: "Se Berlusconi si candida, noi lo votiamo"

Il fondatore di Coraggio Italia ospite di Adnkronos Live: "Draghi pedina fondamentale per stabilità finanziaria del Paese, lui è una garanzia per tutti"

Se Silvio Berlusconi decide di correre per il Colle, Coraggio Italia è pronta a votarlo, perché è ''un candidato credibile e agibile''. Lo ha detto Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia, ospite di Adnkronos Live.

Parlando poi del presidente del Consiglio, Brugnaro ha affermato che "Draghi è una pedina fondamentale per la stabilità finanziaria del Paese, questo è un dato di fatto. Per gli italiani serve una garanzia e lui è una garanzia per tutti''.