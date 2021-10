Quirinale, Calenda: "Salvini e Meloni prendono in giro Berlusconi"

"Salvini e Meloni stanno prendendo in giro Berlusconi sul Quirinale". Parola di Carlo Calenda. Ospite de 'Il salone della giustizia', il leader di Azione dice la sua sulla partita del Colle e parla anche dei forti malumori dell'ala governativa di Forza Italia guidata da Mariastella Gelmini: "Io penso che sia matura in Forza Italia" la consapevolezza che bisogna cambiare rotta e "ci vuole un chiarimento sul ruolo da svolgere" e "penso che questa cosa accadrà immediatamente dopo la votazione del nuovo capo dello Stato, quando Berlusconi capirà che Salvini e Meloni lo hanno preso in giro sul fatto di andare al Colle", ha detto ancora.

"Io - ha continuato Calenda - non voglio o mi auguro l'esplosione di Forza Italia, ma spero ci sia un rinnovamento di Fi, spero ci siano profili nuovi e un posizionamento chiaro", perché "non puoi essere alleato col Pd e sostenere Ursula tuonando contro Meloni e Salvini a Bruxelles e fare le manifestazioni con Salvini e Meloni in Italia giurandogli amore eterno... Politica europea e politica italiana son un tutt'uno e questa contraddizione va risolta", ha sottolineato il leader di Azione.