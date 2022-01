Quirinale, Conte: "Scheda bianca? Decideremo tutti insieme"

"Riccardi? Ne discuteremo in assemblea"

Il M5S voterà scheda bianca alla prima votazione? “Decideremo tutti insieme”. Quanto all’ipotesi di arrivare a un nome condiviso per il Colle, “assolutamente si, è ancora in piedi”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, arrivando a Montecitorio per l’assemblea dei grandi elettori pentastellati.

La candidatura di Andrea Riccardi? “Ne parleremo dentro, ora vediamo…” risponde Conte. L’ex premier sarà riunito alla Camera con il consiglio nazionale M5S, da remoto parlamentari e delegati regionali.