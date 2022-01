Quirinale, Di Battista: "Berlusconi? E' da espatrio solo fatto che se ne parli..."

"Credo che nel centrodestra sia un nome per fare tattica ma lui ci crede"

L'ipotesi Silvio Berlusconi al Quirinale? "È da espatrio solo il fatto che se ne parli". Così all'Adnkronos Alessandro Di Battista, tornando a stroncare la candidatura del Cavaliere a presidente della Repubblica. "Ad ogni modo credo che nel centrodestra sia un nome per fare tattica. Come dire: 'se non accettate Pera puntiamo su Berlusconi'. Il problema è che Berlusconi ci crede tantissimo e nella sua pinacoteca ha molto quadri e armadi piedi di scheletri di politici", ha aggiunto.