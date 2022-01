Quirinale, domenica 'Il punto di vista di Follini': "Su elezione enfasi eccessiva"

"Sia detto sottovoce e con il dovuto riguardo: tutta questa enfasi sul Quirinale sta diventando eccessiva e quasi ossessiva. Come se la disputa intorno al Colle, e l’indomani l’auspicata celebrazione del suo nuovo inquilino, fossero la panacea di tutti i mali della politica italiana. O all’opposto l’annuncio del loro dilagare ben oltre il livello di guardia". Lo scrive Marco Follini nel consueto "Punto di vista" per l'Adnkronos, che sarà pubblicato integralmente domani sull'agenzia e per il web.