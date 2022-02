Quirinale, Fdi deposita proposta per divieto rielezione capo Stato

“Fratelli d’Italia ha deciso di depositare alla Camera una norma di rango costituzionale per sancire il divieto di rielezione del Presidente della Repubblica. Solo qualche mese fa, il Pd ha presentato un analogo disegno di legge, motivandolo con ragioni oggettive che spiegavano come i padri costituenti non considerassero la rieleggibilità del Capo dello Stato un fatto normale ma a cui ricorrere solo in casi eccezionali come lo stato di guerra". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

"Fratelli d’Italia chiede alle altre forze politiche di sottoscrivere questa proposta di legge alla Camera e, tramite il senatore La Russa, ha chiesto di apporre la propria firma alla proposta del Pd, già depositata al Senato, a firma Parrini e Zanda. Fdi, con chiarezza, mantiene le sue posizioni senza ipocrisie di alcun genere, come quella di depositare una legge e di fare, dopo pochi giorni, il contrario, addirittura facendosene vanto", conclude Lollobrigida.