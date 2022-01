Quirinale, Fico: "Spero entro 3 febbraio nuovo Capo dello Stato"

''L'auspicio è che entro il 3 febbraio ci sia il nuovo Presidente della Repubblica'' e mi auguro che ''ci sia il nome più condiviso''. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, ospite di 'Mezz'ora in più'. Serve un Presidente della Repubblica con un ''profilo di alta moralità, aderente alla nostra Costituzione e ai principi e ai valori forti che rappresentano in tutto e per tutto il nostro Paese, che è un Paese dove c'è una grande civiltà'' ha sottolineato Fico.