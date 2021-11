Quirinale, Giancarlo Leone: "Figli ex capo Stato restino fuori dal dibattito sul Colle"

'Spetta a Parlamento e istituzioni confrontarsi su tema, non io che non ne faccio parte'

''Non ritengo che un figlio di un ex presidente della Repubblica debba partecipare ad un simile dibattito politico...''. Giancarlo Leone, figlio dell'ex presidente della Repubblica, Giovanni, si tira fuori dal totonomi di questi giorni sul 'dopo Mattarella' al Quirinale. ''Credo sia opportuno -dice all'Adnkronos Leone, attuale presidente dell'Apa, Associazione di produttori audiovisivi, e ad della società di comunicazione 'Q10 media'-che questo dibattito venga circoscritto negli ambiti parlamentari e istituzionali, di cui io non sono un esponente''.