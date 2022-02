Domani alle 15.30 il giuramento per la seconda volta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un rito laico con una sequenza di passaggi ben definita, che tuttavia, in presenza di una rielezione, subirà qualche lieve modifica, come già accaduto nove anni fa in occasione della riconferma di Giorgio Napolitano. Ad esempio al Quirinale non ci sarà ovviamente tutta la parte che caratterizza lo scambio di saluti tra l'uscente e il subentrante.