Quirinale, in Aula alla Camera solo 200 parlamentari per il voto

Ogni gruppo, secondo quanto si apprende, deciderà chi potrà accedere in Aula in proporzione alla sua consistenza

Elezione del Presidente della Repubblica, solo 200 parlamentari potranno accedere in Aula per partecipare al voto. Questa l'indicazione arrivata dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ogni gruppo, secondo quanto si apprende, deciderà chi potrà accedere in Aula in proporzione alla sua consistenza. Nelle tribune, invece, potranno accedere 106 parlamentari e delegati regionali senza contingentamento per gruppo. I parlamentari potranno entrare in Aula alla Camera solo con tampone negativo.