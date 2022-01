Quirinale: Istituto Friedman, 'Frattini nome di alto profilo, atlantista ed europeista'

“Il nome del Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini come potenziale candidato alla Presidenza della Repubblica è un nome di alto profilo istituzionale, che, se eletto, rafforzerebbe la posizione del nostro Paese in Europa e nel mondo. Il presidente Frattini è saldamente atlantista ed europeista e nella sua storia e carriera personale ha sempre dimostrato un’imparzialità, un rispetto per le istituzioni e una serietà con pochi eguali". Così il professor Dario Peirone, direttore generale dell’Istituto Milton Friedman e Francesco Lombardi, presidente del Comitato scientifico dell’Istituto di cui è presidente onorario Antonio Martino.

"Possiamo ricordare alcune delle fondamentali iniziative che ha portato avanti come Commissario europeo alla Giustizia negli anni della lotta al Terrorismo (2004-2008) realizzate con successo e in stretta collaborazione con gli Stati Uniti: dai registri del controllo del traffico aereo, al monitoraggio delle transazioni finanziarie, fino all’allargamento dell’area Schengen e l’accordo sui visti Ue-Usa, solo per citarne alcune - sottolineano Peirone e Lombardi - A ciò si aggiunga il rapporto di lunga durata tra Frattini e il presidente Biden, elemento non di poco conto, specie in questo momento storico. Innegabile anche il fervente europeismo dì Frattini che fu uno dei principali negoziatori del Trattato Ue firmato a Roma nel 2004, che era tanto avanzato che francesi e olandesi lo bocciarono al referendum perché troppo spinto verso l’integrazione Ue".

"Gli attacchi di queste ore che cercano di sminuire la capacità di dialogo con tutti gli attori internazionali dimostrata da Frattini negli anni sono solo strumentalizzazioni politiche prive di fondamento. Il nostro auspicio - concludono - non può che essere quello che proprio una figura come quella di Frattini possa trovare il più ampio consenso possibile per ricoprire la prima carica del nostro Paese".