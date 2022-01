Quirinale, le casalinghe chiedono il bis a Mattarella

Federcasalinghe si schiera sul Quirinale e chiede a Sergio Mattarella il bis. Altissimo il gradimento delle donne per un nuovo mandato a Sergio Mattarella quale Presidente della Repubblica: gradimento oltre l’80% secondo una verifica ad ampio raggio condotta non solo tra le associate ma anche nella società.

“Le donne considerano il nuovo mandato al Presidente Mattarella, e la prosecuzione della Presidenza del consiglio dei ministri di Draghi l’unico segno di stabilità in un momento difficilissimo per il Paese e di transizione parlamentare”, dichiara l’Associazione.

“Le prossime elezioni politiche - spiega - sono storiche ed ormai vicine. Dalle urne uscirà un Parlamento molto diverso, per il numero degli eletti. L’attuale Parlamento, ormai in scadenza, è costituito da 950 eletti fra Camera e Senato; Il prossimo sarà costituito da solo 600 eletti. Viviamo una fase costituzionale delicata, che richiede coesione e stabilità. Per questo come cittadine abbiamo inviato la richiesta a tutti i capogruppo di Camera e Senato di chiedere e votare un nuovo mandato a Mattarella ed abbiamo chiesto al presidente di accogliere positivamente questa possibilità".