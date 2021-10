Quirinale, Letta: "Berlusconi ha deciso di farsi prendere in giro da Salvini e Meloni"

"Berlusconi ha deciso di farsi prendere in giro da Salvini e Meloni, che gli hanno promesso i voti per il Quirinale, e di chiudersi tra questa grande finzione tra loro che bloccherà tutto fino a che non verranno chiarite le scelte politiche per il presidente della Repubblica". Lo ha detto Enrico Letta in un passaggio della replica alla Direzione del Pd in merito all'ipotesi di un'ascesa al Colle del fondatore di Forza Italia ed ex premier.