Quirinale, Luxuria: "Berlusconi al Colle? Divisivo, resti in campo e cambi la destra"

L'ex deputata Prc: "Per gli alleati il Quirinale sarebbe un posto dove sistemarlo..."

"Berlusconi al Quirinale dopo Mattarella? Ho visto che lui se ne considera meritevole. Però, onestamente, è un nome troppo divisivo. Sono contraria e penso che troppi italiani non si sentirebbero rappresentati". Lo dice all'Adnkronos Vladimir Luxuria, già deputata Prc, in merito all'ipotesi di un'ascesa al Colle del fondatore di Forza Italia ed ex premier.

"Intendiamoci: è normale che gli alleati Salvini e Meloni lo caldeggino in quel ruolo. Otterrebbero due risultati. Da un lato, sgombererebbero il campo dall'accusa di essere i protagonisti di un centrodestra 'troppo di destra'; dall'altro, sarebbe un modo per sistemarlo in un altro posto. Promoveatur ut amoveatur, insomma".

"Inoltre, anche se è stato assolto, la figura di Berlusconi all'estero non è vista di buon occhio. Troppe barzellette lo hanno inseguito... Personalmente -conclude- poiché vedo positivamente un centrodestra più moderato, a Silvio auguro di continuare a fare politica: lui riuscirebbe a far spostare la destra italiana su posizioni diverse dalle attuali".