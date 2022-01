Quirinale, Mariotto: "Draghi al Colle? Sua statura ha messo in ombra politici italiani"

"Mi piacerebbe avere Mario Draghi alla presidenza della Repubblica, continuando a svolgere il suo lavoro anche come presidente del Consiglio. So che non è possibile. Ma non c'è nessuno, tra i politici italiani, che ha la sua statura, il suo carisma, la sua preparazione. Ha messo in ombra tutti i rappresentanti dell'arco costituzionale". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos lo stilista Guillermo Mariotto sul successore di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica.

Ed ha aggiunto: "Mi piace la sua capacità di ispirare, al contempo, fiducia e autorità non soltanto nei confronti del nostro Paese, ma dell'Europa e non solo. E' un diplomatico senza ammiccamenti, un uomo di classe anche nel vestire e nel portamento. Purtroppo all'estero hanno un'idea diversa di noi. Nani e ballerini... Non è così - ha proseguito Mariotto - Certo con Mario Draghi anche i cittadini hanno scoperto che c'è un abisso tra lui e i leader dei vari schieramenti politici. Anche chi non se ne era accorto... vede la differenza. Lo confesso, non sarà una scelta facile", ha concluso.