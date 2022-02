Quirinale, Mattarella ha giurato

"Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. E’ per me una nuova chiamata –inattesa- alla responsabilità; alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento. "Ritorno dunque di fronte a questa Assemblea, nel luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la volontà popolare trova la sua massima espressione" ha detto Mattarella.