Quirinale, "opzione Cartabia prima donna premier per patto fino a 2023"

"Da qualche giorno si fa strada ai massimi livelli l'opzione Cartabia" premier se Mario Draghi dovesse andare al Colle. Lo scrive oggi Repubblica parlando di "svolta storica, nel senso che mai nessun premier donna ha guidato l'esecutivo".

Dalla sua, sottolinea il quotidiano, il ministro della Giustizia Marta "Cartabia ha un curriculum di alto livello istituzionale: presidente della Corte Costituzionale e ministro della Giustizia. Può inoltre contare sulla stima di Sergio Mattarella, che l'ha voluta nella squadra di governo, quasi fosse in 'quota presidenziale'. Con Draghi non sono mancate alcune difficoltà per la gestione della riforma della giustizia, ma il rapporto resta solido. E il nome si fa spazio, come jolly per provare a tenere assieme la formula della 'salvezza nazionale' anche nel 2022. Basterà? Basterebbe? Difficile, perché le incognite sono tante, forse troppe".