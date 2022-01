L'ex presidente della Camera, il senatore Pier Ferdinando Casini, dopo essere risultato di nuovo negativo al covid, contratto per la seconda volta negli scorsi giorni, ha avuto riattivato il green pass. "Ora è tutto a posto, perfetto", ha detto all'AdnKronos, confermando che sarà in Aula, a Montecitorio, lunedì prossimo per il primo voto per eleggere il successore di Mattarella.