Quirinale, report Spin factor-Adnkronos: 74% popolo rete sentiment positivo per Mattarella

Il 74% del popolo della rete esprime un sentiment positivo per la rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica. È quanto emerge dal quarto report realizzato in esclusiva per l’AdnKronos tramite Human, l’esclusiva piattaforma di web e social listening, interamente sviluppata con algoritmo italiano di proprietà di Spin Factor, società leader in Italia nella consulenza strategica politica e istituzionale.

Secondo il report, si tratta di un dato assolutamente rilevante, un dato positivo così elevato è difficilmente riscontrabile in analisi di contesto politico istituzionale. Segno del legame profondo che si è instaurato in questi anni, e in particolare modo nel periodo pandemico, tra il Presidente Mattarella e il popolo italiano.

Dall’analisi semantica emerge, inoltre, l’invito a “Fare presto”, “basta perdere tempo”, dai commenti più ricorrenti nei dibattiti social aventi ad oggetto il tema Quirinale. Segno che, evidenzia il report, l’opinione pubblica vuole oramai che si superi lo stallo di questi giorni.