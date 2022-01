Quirinale, report Spin factor-Adnkronos: Draghi 'star' sui social, 63,98% di citazioni

Mario Draghi si conferma la personalità più menzionata nelle conversazioni social relative all’imminente elezione del nuovo Presidente della Repubblica. E’ quanto emerge da un’analisi realizzata in esclusiva per l’AdnKronos tramite Human, la piattaforma di web e social listening, interamente sviluppata con algoritmo italiano di proprietà di Spin Factor, società leader in Italia nella consulenza strategica politica e istituzionale.

Il nome dell’attuale Presidente del Consiglio tiene staccati tutti gli altri con circa il 63,98% di citazioni. Perde 7 punti rispetto alla scorsa settimana, ma si tiene comunque a distanza di sicurezza da tutti gli altri: Berlusconi, che pure guadagna 13 punti e mezzo in questa rilevazione, si ferma al 22,15%.

Via via poi gli altri: Gianni Letta 3,84%, Marta Cartabia 3,27%, Letizia Moratti 1,47%. A completare la top ten: Giuliano Amato, Franco Frattini, Maria Elisabetta Casellati, Pier Ferdinando Casini ed Emma Bonino.