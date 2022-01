Quirinale, Salvini: "Nostro candidato può andare oltre i voti del centrodestra"

"Il nostro candidato può andare oltre i voti del centrodestra, ma non faccio nomi per non disturbare il percorso che stiamo facendo". Lo dice Matteo Salvini, sul tema del Quirinale, intervenendo a Radio Libertà, la nuova radio che ha preso il posto di Radio Padania Libera.

"Non siamo autosufficienti, non possiamo fare colpi, come ha fatto la sinistra in passato, ma io sto incontrando tutti, noi abbiamo 450 grandi elettori, le proposte che avanzeremo dovranno trovare condivisione anche da parte di altri", aggiunge il leader della Lega.

Come centrodestra "abbiamo l'onere e l'onore di fare una proposta, anche più proposte, che possano essere condivise, c'è Draghi alla presidenza del Consiglio, vediamo di scegliere assieme". Saranno "proposte assolutamente di alto livello, di alto profilo, senza che nessuno possa permettersi di mettere dei veti" scandisce Salvini.