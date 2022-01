Quirinale, Sgarbi: "Berlusconi si sente ancora in gara, mio dovere non è finito"

"Mi ha detto che ha cento voti in più e così abbiamo cominciato una serie di telefonate entusiasmanti"

Silvio Berlusconi "mi ha detto che ha cento voti in più e così abbiamo cominciato una serie di telefonate entusiasmanti" e "oggi mi ha fatto sapere da una fonte molto informata e molto vicina che si ritiene ancora in gara e quindi il mio dovere non l'ho ancora finito. Da quello che ho capito deve sciogliere la riserva presso gli alleati, e lui si riserva fino a domenica". Lo ha detto Vittorio Sgarbi a 'PiazzaPulita' su La7.