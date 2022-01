Quirinale, tweet fotocopia per Letta, Conte e Speranza. Mossa social dopo vertice

L'unità di intenti sul percorso per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica suggellata, a quanto viene riferito, nel vertice di stamattina tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza passa anche da una mossa social a evidenziare come Pd, M5S e Leu si muovano come un fronte compatto nella partita del Quirinale. I tre leader Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno twittato lo stesso identico post tanto da scatenare ironia nelle opposizioni e nei social ("copia&incolle")

Non una tradizionale nota congiunta ma una comunicazione diretta ai follower social. "Ottimo incontro -scrivono i tre leader-. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. #Tutti abbiamo il dovere della #responsabilità".