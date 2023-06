QuoJobis: “Il supporto ai beneficiari del programma GOL sarà una priorità”

Il nuovo programma per orientamento, formazione e lavoro dimostra l’impegno in prima linea delle agenzie per il lavoro

Milano, 22 Giugno 2023. In questi mesi, l'Italia sta affrontando una trasformazione significativa nel settore dell'occupazione grazie all'introduzione del programma GOL (Garanzia per l'Orientamento, la formazione e il Lavoro). Tra le aziende che stanno ricoprendo un ruolo cruciale nell'attuazione di questo programma c'è QuoJobis, una delle più importanti realtà italiane nel campo della gestione dei servizi alle risorse umane, nata dall’incontro tra alcuni dei principali e storici operatori del settore guidata dall’imprenditore Fabio Splendori.

“In concomitanza con i nuovi sviluppi politici, ci stiamo avviando verso la gestione del programma GOL”, esordisce Splendori: “Si tratta di un programma statale concepito per garantire una migliore integrazione dei giovani e degli adulti nel mondo del lavoro, offrendo orientamento professionale, opportunità di formazione e sostegno all'inserimento lavorativo”. L’obiettivo principale è dunque quello di ridurre la disoccupazione e promuovere lo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato del lavoro moderno.

Secondo i dati forniti da Anpal, entro il 2025 il programma GOL coinvolgerà 3 milioni di beneficiari in tutta Italia. “Questo è un risultato significativo”, continua Fabio Splendori, “che dimostra l'ampia portata del programma e l'impatto che può avere sulla società italiana nel suo complesso”. Di questi beneficiari, 800.000 saranno coinvolti in attività formative, e tra questi ben 300.000 potranno usufruire di percorsi formativi specifici per le competenze digitali.

QuoJobis è diventato in poco tempo un Key Player nazionale nell'attuazione del programma GOL, lavorando a stretto contatto con le regioni e le province per offrire servizi di alta qualità ai beneficiari: adulti e giovani. “Vantiamo una vasta esperienza in questi termini”, incalza Splendori, “sia nella fase di orientamento professionale e della formazione, abituati da anni a gestire soluzioni per aziende e lavoratori in tutti i settori. I nostri uffici sono già pronti a mettere in campo soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei beneficiari del programma GOL”.

Ad esempio, una delle aree in cui QuoJobis si distingue è la formazione sulle competenze digitali. Nel contesto attuale, in cui la tecnologia sta rapidamente trasformando il modo in cui lavoriamo e interagiamo nel posto di lavoro, è fondamentale avere una solida base di competenze digitali per avere successo nel mercato del lavoro e in fase concorsuale.

“I percorsi formativi offerti da QuoJobis sono personalizzati e pensati per adattarsi alle esigenze specifiche dei nostri clienti: aziende o lavoratori che siano”, spiega Fabio Splendori. “Attraverso una combinazione di teoria e pratica, i partecipanti acquisiscono competenze nelle tecnologie digitali, tra cui la gestione dei dati, la comunicazione online, la programmazione e lo sviluppo di siti web, solo per fare qualche esempio”.

Grazie a questo know how acquisito negli anni, QuoJobis ha immediatamente intrapreso la strada della collaborazione con regioni e province autonome per sviluppare i piani regionali che guidano l'attuazione del programma GOL. “Questi piani forniscono una strategia chiara per promuovere l'occupazione e la formazione nelle rispettive aree geografiche, tenendo conto delle esigenze specifiche e delle opportunità di sviluppo locale”, commenta Fabio Splendori, “e con le competenze tecniche e professionali dei nostri uffici, siamo già sulla buona strada per aiutare molti giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro nelle loro rispettive regioni”.

Secondo un recente monitoraggio, infatti, sarebbero già 1,1 milioni i beneficiari presi in carico dai centri per l’impiego italiani: “Numeri incoraggianti che ci fanno sperare in una concreta operazione che aiuterà il nostro Paese a veder aumentare il numero di lavoratori a discapito del numero di disoccupati. In questo, QuoJobis è in prima linea”, conclude Fabio Splendori.

