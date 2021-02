Quota al 6,7% per il gruppo Toyota Italia a gennaio

(Adnkronos Motori)

A gennaio il gruppo Toyota ha venduto in Italia 9.010 auto per una quota di mercato del 6,7%, in crescita di 1,8 punti percentuali rispetto al primo mese del 2020. Toyota chiude il mese nella TOP5 dei Marchi auto con 8.551 unità ed una market share del 6,4% (7,3% nel 'private', +1,2 p.p.). Risultato cui ha contribuito in particolar modo la nuova Yaris con un nuovo mese di vendite record: 4.337 unità, seconda auto più venduta in Italia dopo Fiat Panda. Lexus chiude gennaio con 459 unità per una share del 2,1% (+0,5 p.p.) grazie anche al nuovo UX Hybrid che ha registrato oltre il 65% circa del totale venduto per una quota nel segmento C-SUV premium del 4,9%. Anche a gennaio la quota di veicoli elettrificati sul totale delle vendite del Gruppo è del 70%.