Quotazione record per Antonio Canova

Si è conclusa con un nuovo record l'asta per un gesso di Antonio Canova, organizzata a Roma dalla casa Bonino. È stato infatti aggiudicato per € 1.228.500 il gruppo Amore e Psiche stanti, quotazione più alta di sempre per l’artista per questo genere di opera. Ideata dallo scultore di Possagno e realizzato con la sua supervisione, l’opera fu probabilmente eseguita da Vincenzo Malpieri e Giuseppe Torrenti, tra i suoi più famosi “gessini”, gli aiutanti responsabili per la predisposizione dei gessi da cui si realizzavano poi i marmi, così come di quelli che venivano, al contrario, ricavati dai marmi. La nuova aggiudicazione arriva giusto in coda alle celebrazioni dell’anno canoviano nel 2022. Il gesso sarà esposto, fino al 12 marzo 2023, ai Musei Civici di Bassano per la mostra Io Canova, genio europeo.