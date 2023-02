Quoziente familiare, quali famiglie ne potranno beneficiare?

Con le novità introdotte dal Decreto Aiuti quater, il quoziente familiare entra a far parte delle logiche del Superbonus 110%.

Il Superbonus, sceso al 90% quest’anno, introduce nel nostro sistema fiscale il cosiddetto quoziente familiare, il meccanismo sul quale punta il governo per favorire la natalità e i nuclei più numerosi.

Il DL Aiuti-quater consente di eseguire nuovi interventi da parte dei soli proprietari sulle unità unifamiliari, purché queste siano adibite ad abitazione principale e che il soggetto che effettua gli interventi abbia un reddito non superiore a 15mila euro.

Quest’ultimo viene però calcolato secondo lo schema innovativo del quoziente familiare: si devono prendere i redditi registrati in famiglia nell’anno precedente il sostenimento della spesa per l’intervento di ristrutturazione o efficientamento energetico e, una volta sommati, si dividono per un coefficiente determinato in base alla numerosità della famiglia.

Nel calcolo vanno considerati i guadagni di tutti coloro presenti nel nucleo familiare: il coniuge, il soggetto legato da unione civile o convivente e i familiari, diversi dal coniuge, che convivono sotto lo stesso tetto. Una volta sommati tutti i redditi, si moltiplicano per un determinato coefficiente a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. Se c’è un solo contribuente, il coefficiente è 1 e quindi assorbe l’intero reddito. Se c’è solo il coniuge o un soggetto legato con unione civile o un convivente, il coefficiente da utilizzare per moltiplicare il reddito è 2. Per un terzo membro del nucleo (un figlio, ad esempio), nel fattore si aggiunge 0,5 e così via. Per due familiari aggiuntivi si sale a 1 punto e per tre familiari o più se ne aggiungono due.

Si è considerati familiari a carico quando il reddito, al netto delle deduzioni, è inferiore a 2.840,51 euro (4.000 per i figli fino a 24 anni). Una volta sommati i redditi il totale si divide per il «quoziente familiare»: 1 nel caso di single, 2 se c’è un coniuge, 2,5, se c’è anche un figlio o altro familiare a carico, 3 se i familiari a carico oltre il coniuge sono 2 e infine con tre o più familiari a carico il divisore è 4. Il risultato deve dare 15mila euro o meno per poter chiedere il Superbonus per una villetta, sempre che si tratti di prima casa.

In conclusione, potranno beneficiare del Superbonus, le coppie con un reddito complessivo sotto i 30.000 euro e le coppie con un figlio a carico, con un reddito complessivo inferiore ai 37.500 euro.