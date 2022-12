QVC rinnova l’impegno nelle Pari Opportunità

Brugherio, 1 dicembre 2022 - Numerose le iniziative messe in atto dall’Azienda per rinnovare il proprio impegno a favore di una comunità sempre più inclusiva. Dalla firma della Carta delle Pari Opportunità promossa da Fondazione Sodalitas al nuovo progetto dell’Isola Formativa per la formazione di persone con disabilità fino ai progetti sviluppati dai TMRG, Team Member Resource Group (gli ERG di QVC).

Dal 2010 a oggi l’Italia è cresciuta di 11.7 punti nel Gender Equality Index, indice dell’andamento delle Pari Opportunità in Europa. Il nostro Paese ha raggiunto, nel 2022, i 65 punti su 100 con una crescita di 1.2 punti rispetto al 2019. Con questi valori l’Italia si colloca al 14° posto in Europa con un indice inferiore di 3.6 rispetto alla media europea. Se guardiamo la fotografia mondiale, il Bel Paese si colloca al 63° posto (fonte ultimo rapporto Global Gender Gap Index 2022 pubblicato da WEF, World Economic Forum).

Sebbene si sia registrata una lieve crescita, in termini di Pari Opportunità c’è ancora molto da fare. Ne è consapevole QVC, leader mondiale nel video commerce attraverso i canali TV, siti e-commerce, streaming digitale e piattaforme social, che in questo 2022 ha scelto di firmare la Carta delle Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro. Lanciata nel 2009 e promossa in Italia dalla Fondazione Sodalitas, l’Italian Diversity Charter è una dichiarazione di intenti sottoscritta volontariamente da imprese di tutte le dimensioni. L’obiettivo è la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni , capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità.

QVC Italia, attiva nel nostro mercato dal 2010, ha scelto così di ampliare il proprio impegno in ambito Diversity, Equity & Inclusion. Impegnata nella creazione e nella promozione di ambienti inclusivi che garantiscano equità e senso di appartenenza, QVC si prende cura in questi termini non solo dei propri Team Member. I progetti volti alla costruzione di una cultura del benessere in ambiente lavorativo coinvolgono, infatti, anche i partner commerciali, i clienti e ogni membro della comunità con cui l’azienda entra in contatto.

Con la propria firma della Carta delle Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro – consultabile a questo link https://www.cartapariopportunita.it/ - QVC sottoscrive il decalogo di azioni a supporto dell’impresa nella lotta contro ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro. In particolare QVC, in questo ambito, si sta concentrando su una serie di iniziative, tra le quali:

Pratica di selezione del personale che prevede la presentazione di almeno 2 candidate donne nella rosa finale

Formazione per i Team Member e attività per combattere gli stereotipi di genere e i pregiudizi inconsci

Obiettivi DE&I a livello manageriale e formazione specifica sulla leadership inclusiva

Sondaggi interni che monitorano la percezione dei Team Member rispetto all’equità e al senso di appartenenza

Fondazione Sodalitas e QVC Italia si dichiarano entrambe molto soddisfatte della collaborazione. Si trovano inoltre d’accordo nell’affermare che nessuna attività imprenditoriale dovrebbe prescindere dal benessere di chi ci lavora o di chi entra in contatto con l’azienda stessa. L’obiettivo di tornare a generare crescita economica non deve mettere assolutamente in secondo piano tematiche chiave come diversità e inclusione. È invece vero l’esatto contrario: rendere le aziende più inclusive e capaci di riconoscere e valorizzare le diversità è un fondamentale boost per le prospettive di crescita dell’organizzazione e conseguentemente per la ripresa economica.

Oltre a sostenere la Carta, QVC ha intrapreso diversi progetti a sostegno della creazione di una comunità lavorativa inclusiva che garantisca equità in termini di genere, età, disabilità, etnia, fede religiosa e orientamento sessuale.

Tra gli ultimi l’Isola Formativa, progetto lanciato il 3 ottobre 2022 con l’obiettivo di fornire un contributo concreto alla formazione di persone con disabilità per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro, prevedendo l’inserimento in azienda di 10 persone in qualità di tirocinanti nel corso di 3 anni.

Il supporto nei confronti delle persone con disabilità è stato portato avanti da QVC anche attraverso lo sviluppo di un linguaggio consapevole e di campagne inclusive multipiattaforma con l’obiettivo di contribuire a contrastare le barriere culturali che ostacolano l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.

A questo si aggiunge il costante lavoro degli ERG che in QVC sono nominati TMRG (Team Member Resource Group), gruppi di team member volontari che propongono, progettano e implementano iniziative su tematiche rilevanti per la comunità aziendale e sviluppano progetti concreti a supporto della diversità, equità e inclusione. Fra questi il TMRG Ability è quello che lavora sul tema delle persone con disabilità.

Nel corso del 2022 sono state promosse campagne di sensibilizzazione, incontri formativi, video educativi e iniziative locali come la “Buddy Walk” organizzata con Il Brugo, la cooperativa sociale di Brugherio che opera a favore delle persone con disabilità. Una camminata di 2 chilometri che ha visto 150 persone, tra team member QVC Italia e ospiti della cooperativa, sfilare per le vie di Brugherio, per conoscersi, condividere hobby e passioni, raccontarsi aneddoti, abbattendo quei muri che spesso vengono interposti tra noi e le persone con disabilità, troppo spesso considerate “diverse”.

Su QVC

QVC è leader mondiale nel video commerce (vCommerce), attraverso i canali TV, siti di e-commerce, streaming digitale e piattaforme social. QVC condivide con i propri clienti storie ed insight in maniera vivace e coinvolgente. QVC ha un’offerta in continua evoluzione di brand noti e nuovi prodotti delle categorie casa, moda, beauty, elettronica e gioielli e crea relazioni autentiche con i propri clienti attraverso esperti di prodotto, storie coinvolgenti e un servizio clienti di qualità.

Con sede a West Chester, Pa. e fondata nel 1986, QVC è presente negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone e Italia. In tutto il mondo, QVC raggiunge più di 200 milioni di abitazioni con i suoi 12 canali TV e altri milioni di abitazioni attraverso molteplici servizi di streaming, siti web, mobile App e pagine social.

QVC è parte di Qurate Retail GroupSM , il più grande player del vCommerce (video commerce) al mondo e comprende sette brand del settore retail come QVC, HSN®, Zulily® Ballard Designs®, Frontgate®, Garnet Hill® and Grandin Road® che offrono un’esperienza di shopping che mette al centro le relazioni personali.

QVC è presente in Italia dal 2010. La sede italiana è situata a Brugherio (MB) in un edificio all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, che ospita al suo interno anche il contact center e studi di registrazione all’avanguardia.

Su Fondazione Sodalitas

Nasce nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un gruppo di imprese e manager volontari come la prima organizzazione in Italia a promuovere la Sostenibilità d’Impresa. Oggi è un network partecipato da aziende di riferimento nel Paese, consapevoli della necessità di realizzare un futuro sostenibile e inclusivo. È impegnata ad affermare e rendere riconoscibile la leadership dell’impresa per lo sviluppo sostenibile. Costruisce insieme alle imprese associate partnership per la crescita delle persone e delle comunità, generando valore sociale e contribuendo a un futuro di inclusione e sviluppo. I programmi multistakeholder di Fondazione Sodalitas sono realizzati in co-progettazione con le imprese associate e gli attori più rilevanti: Terzo Settore, istituzioni, scuola, università e centri di ricerca, network italiani e internazionali.

