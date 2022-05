R&S Ponteggi: “Ponteggi edili per interventi a regola d’arte su costruzioni residenziali e industriali

Gestione completa di tutte le fasi del noleggio ponteggi chiavi in mano.

Napoli, 17 maggio 2022. “Per la realizzazione o ristrutturazione di un edificio è necessario montare un adeguato ponteggio, il nostro obiettivo è il raggiungimento di una perfetta integrazione tra funzionalità, qualità e sicurezza, per interventi a regola d’arte su costruzioni residenziali e industriali”, spiega Umberto Raiano, titolare di R&S Ponteggi di Napoli. “L’analisi del progetto iniziale di realizzazione dei cantieri edili è il primo fondamentale step. Come ogni tipo di verifica in ambito progettuale, lo studio di fattibilità di un cantiere edile punta ad indagare eventuali difficoltà o problematiche che possono insorgere all’interno dell’area lavori in modo da essere sempre pronti a gestire qualsiasi evenienza nel migliore dei modi. Oltre alla valutazione tecnica, poniamo attenzione anche alla fattibilità economica del progetto, con una stima puntuale dei costi necessari alla costruzione e manutenzione del cantiere”.

L’azienda partenopea opera nel settore della fornitura di servizi per cantieri su tutto il territorio nazionale utilizzando tecnologie all’avanguardia e avvalendosi del supporto di uno staff di grande esperienza e aggiornato nel settore per lavorare in modo da garantire i più elevati standard di qualità e sicurezza del settore dei ponteggi edili.

“Con metodi collaudati e un’attenta applicazione di soluzioni tecnologiche di ultima generazione ci siamo specializzati nella realizzazione e noleggio ponteggi da cantiere nel pieno rispetto delle vigenti normative comunitarie con soluzioni chiavi in mano”, aggiunge Raiano. “Tutto questo ci permette di fornire una piena garanzia sul servizio realizzato per ogni cliente affinché tutte le istanze dei committenti trovino risposta e soddisfazione. Per edifici di forme e altezze differenti, che richiedono l’impiego di svariate tipologie di impianti, il nostro team di tecnici specializzati provvede a montare e smontare ponteggi, fornendo le strutture e i materiali necessari per garantire sicurezza e qualità per l’intera permanenza del cantiere”.

R&S Ponteggi basa la sua metodologia di lavoro sulla qualità dei materiali, il lavoro di squadra dei suoi collaboratori, la puntualità e la rapidità nell’esecuzione garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo.

“Il noleggio dei ponteggi è pensato per fornire le strutture migliori, di elevata qualità e ben manutenute. Chi prende in locazione i ponteggi ha il grande vantaggio di non dover affrontare la spesa dell’acquisto, del trasporto e del mantenimento, risparmiando denaro e spazio non dovendo trasportare e stoccare i pezzi”, sottolinea Raiano. “Il noleggio risulta essere dunque una soluzione economica ideale per intraprendere i vari incarichi grazie alla vasta gamma di materiali messi a disposizione, così da poter scegliere le strutture più idonee e avere un servizio di noleggio ponteggi personalizzato”.

