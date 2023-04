Raddoppia il numero di specie ittiche minacciate in Australia

Il numero di specie ittiche a rischio critico in Australia è raddoppiato, a dimostrazione dell'urgente necessità di politiche di conservazione per mantenere la fauna endemica del paese. Sono nove le nuove specie bollate con lo status di minaccia critica, ad appena un passo dall'estinzione. I loro problemi principali sono l’immissione di specie invasive negli habitat e l’inquinamento diffuso di alcune regioni. Questi pesci d'acqua dolce sono tra gli animali più vulnerabili d'Australia: quasi tutti hanno una probabilità superiore al 50% di estinguersi in natura nei prossimi 20 anni.