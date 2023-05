Radioterapia intraoperatoria 'flash' per tumori seno, accordo Ieo-Inventa

L'Irccs milanese e l'azienda annunciano un accordo per sviluppare il primo acceleratore dedicato

Una radioterapia 'flash' contro il cancro al seno, ultra rapida e super precisa, per una maggiore efficacia e meno effetti collaterali. E' l'obiettivo della collaborazione scientifica annunciata dall'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano e Inventa Technologies, che insieme puntano a "completare l'ultimo miglio" che manca allo sviluppo del "primo acceleratore per la radioterapia intraoperatoria (Iort) specificamente progettato con tecnologia Flash". Si chiamerà 'Hi-Beam' e sarà il primo commercializzato nel mondo, sottolineano Ieo e Inventa, spin-off medicale di Elemento Sei, holding attiva nei settori automotive, Aerospace & Medical.

La tecnologia Flash - spiega una nota - è una nuova tecnologia di radioterapia caratterizzata da un altissimo rateo di dose (Ultra High Dose Rate, Uhdr). Rispetto all'irradiazione con un rateo di dose convenzionale, l'irradiazione Flash è circa 400 volte più rapido della stessa irradiazione convenzionale. Questa nuova tecnica permette di trattare i tumori riducendo i traumi ai tessuti sani adiacenti alla sede del cancro, mantenendo l'effetto della radioterapia convenzionale sui tessuti malati. Gli ultimi studi hanno iniziato a dimostrare che la radioterapia Flash può ridurre i danni indotti dalla radiazione nei tessuti sani senza ridurre l'efficacia antitumorale. Altro vantaggio è la durata del trattamento, in termini di tempo, rispetto alla radioterapia con rateo di dose convenzionale.

Lo scopo della collaborazione scientifica tra Ieo e Inventa è poter completare il processo di test prima dell'utilizzo clinico di Hi-Beam, nonché la parte normativa. Il supporto di Ieo, inoltre, potrà affinare il disegno e la facilità d'impiego del nuovo acceleratore all'interno delle varie sale operatorie, per un uso più facile e veloce.

"Siamo molto contenti di poter offrire la nostra conoscenza e la nostra esperienza in ambito radiobiologico, fisico e clinico per lo sviluppo del progetto Hi-Beam - afferma il direttore scientifico di Ieo, Roberto Orecchia - La tecnica Iort per i tumori del seno è stata una delle maggiori innovazioni nella cura di questo tumore degli ultimi vent'anni, Ieo ne è stato pioniere e ha prodotto le più grandi casistiche del mondo. La Iort è nel nostro Dna e siamo molto contenti di poter supportare" le nuove frontiere tecnologiche della metodica, "fornendo lo sviluppo finale di questo nuovo prodotto".

"Siamo molto orgogliosi che Ieo abbia deciso di aiutarci per gli ultimi passi dello sviluppo clinico di Hi-Beam - dichiara Ernesto G. Lanzotti, project leader di Hi-Beam - Questo è il primo e unico acceleratore nativo per Flash Iort, caratterizzato da innovazioni tecnologiche e da un nuovo design per questo genere di apparecchiature. L'obiettivo è sempre stato lo sviluppo di un acceleratore moderno, ergonomico e di facile utilizzo. Riteniamo quindi di aver ottenuto il nostro scopo anche grazie all'intenso uso di materiali compositi e di una elettronica di ultima generazione".