"Auguri amica mia. Insegnaci ancora qualcosa pure da la! #raffaella Felicidades amiga! Sigue enseñándonos algo, estes donde estes! #raffaellacarrà #tantiauguri #felicidadesraffaella". Così Tiziano Ferro in un tweet ricorda Raffaella Carrà nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Ad accompagnare il messaggio una foto del cantante sul palco impegnato in un noto passo della showgirl scomparsa nel 2021.